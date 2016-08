Spieler des Handy-Games «Pokémon Go» sehen mehr von der Welt. Blicken sie auf ihren Smartphone-Bildschirm, sehen sie die niedlichen Monster vor ihnen, wie sie auf dem Trottoir, einem Weg oder einer Parkbank stehen. Augmented Reality (AR), erweiterte Realität also, nennt sich das Prinzip, bei dem die Umgebung mit virtuellen Dingen angereichert wird.

Viel natürlicher wäre es, wenn man die erweiterte Realität nicht über einen Smartphone-Bildschirm, sondern eine Brille wahrnehmen würde. Google hat das vor ein paar Jahren mit der Google Glass versucht – und ist grandios gescheitert. Das Produkt wurde nie zur Marktreife gebracht. Nun nimmt Microsoft einen neuen Anlauf mit der AR-Brille Hololens. Was kann Microsoft, was Google nicht konnte?

Nun, erst einmal ist die Hololens viel wuchtiger. Auf viele wirkt sie etwas erschreckend, doch nach dem ersten Anprobieren fallen die meisten Zweifel ab. Sie ist zwar etwas klobig, aber das Kopf-Band ist aus gepolstertem Fleece-Stoff und fühlt sich angenehm an. Auch wenn es sich erst um eine sogenannte Developer Edition handelt, ist die Brille hochwertig verarbeitet, was man eigentlich auch erwarten darf bei einem Preis von 3000 Dollar. Die mehreren hintereinandergeschichteten holografischen Linsen sind von einer Art Sonnenbrille geschützt, sollten also nicht verkratzen. Im Innern der Brille verbergen sich diverse Kameras, Infrarot-Sender, Sensoren, Prozessoren, ein grosser Akku und zwei Lautsprecher.

Wenn man neben so einem Hololens-Benutzer steht, wirkt das faszinierend und ansteckend, irgendwie befindet er sich im selben Raum und doch hat er mehr davon, sieht Dinge, die nicht da sind. Ich will auch!

Zurück in die Schule

Kaum habe ich mir die Brille in meinem Wohnzimmer aufgesetzt, liegen plötzlich Objekte auf dem Stubentisch, am Boden, oder schweben in der Luft. Meine grosse, weisse Wand wird als Projektionsfläche für den Microsoft-Store herhalten müssen. Ähnlich wie ein Plakat oder eine Leinwand klebe ich die App an der Wand fest. Ich kann mich nun im Raum bewegen, und der Store bleibt an seinem Platz an der Wand hängen. So verschmilzt der Raum mit der Brille. Wenn ich eine neue App herunterladen möchte, laufe ich einfach auf die Wand zu und bediene den Store, wie man es von einem Internet-Browser gewohnt ist.

Anders als bei Virtual-Reality-Brillen wie bei der Oculus Rift von Facebook oder der Gear VR von Samsung ist der Nutzer nicht völlig von der Umwelt abgekapselt. Das ist der grosse Vorteil dieser Technologie. Und während alle anderen Hersteller nun auf VR setzten, will Microsoft diesen Entwicklungsschritt einfach überspringen und gleich mit AR einsteigen.

Meine zurzeit in Englisch gehaltenen Sprachbefehle versteht die Brille gut. Ich gestikuliere und winke mich schon nach wenigen Minuten gekonnt durch Hololens-Apps, die mir Bilder aus fernen Welten versprechen.

Es wird dunkel im Raum. Langsam erscheint eine hell leuchtende Kugel vor meinen Augen. Sie schwebt im Raum, ich laufe um sie herum. Mit einem Fingertipp verwandelt sie sich in die Erde. Eine angenehme Stimme, die über meinem Kopf zu schweben scheint, erzählt mit theatralischem Ton eine Geschichte über den Zustand und die Entstehung unseres Planeten. Die Ansicht holt nun weit aus und unser Sonnensystem erscheint vor mir. Gemächlich ziehen die Himmelskörper ihre Kreise rund um den hell leuchtenden Stern in der Mitte. Mit einer Handbewegung blende ich Informationen über Uranus ein, die Stimme in meinem Kopf hält einen Vortrag über den Planeten. Wie gern wäre ich jetzt wieder sechs Jahre alt und würde wieder die Schulbank drücken. So macht alles Sinn, die Himmelskörper schweben in meinem Wohnzimmer und verdichten sich zur Milchstrasse. Unendlich viele Informationen, das ganze Internet, Wikipedia, alles liegt vor mir, ich brauche es nur herbeizuwinken.

Ein echter Gewinn

In der Krimi-App «Fragments» scanne ich als Erstes mein Wohnzimmer. Minutiös und für die anderen Anwesenden etwas befremdend, laufe ich unsere Wohnung ab und trage dabei eine Art Sonar-Gerät, das aus meinem trauten Daheim einen Polygon- und Pixel-Haufen macht. Sofa, Salontisch, Stühle, der Ofen, Gemälde an der Wand – alles hat die Hololens aufgesogen und gespeichert. Ich starte das Spiel und unsere bequeme Liegelandschaft verwandelt sich in den Schauplatz eines Mordfalls. Das dekorative Bild an der Wand wurde ersetzt durch eine gruselige Version davon. An der leeren Wand ist jetzt ein Fenster, aus dem man ins Freie sieht, die Dämmerung zieht auf und taucht die virtuelle Wiese in blaues Licht.

Leere Patronenhülsen liegen verstreut über den Boden. Auf unserer Couch sitzt ein Mann, er erklärt in ernstem Tonfall, was geschehen ist, was jetzt zu tun ist. Vor unserem Fernseher kniet ein Junge mit gesenktem Blick, er ist vielleicht zehn Jahre alt. Ein älterer Herr mit schwarzem Mantel und Schlapphut drückt dem Jungen eine Pistole an die Schläfe. Der Moment ist eingefroren, niemand bewegt sich. Erschaudernd. Ich schreite rund um den Schauplatz. Analysiere Details der Szenerie, finde Hinweise am Boden, ein abgerissenes Ticket eines Kino-Films, Zigarettenstummel mit Lippenstift. Was ist hier geschehen? Kann ich das drohende Unheil verhindern?

Die holografische Darstellung hat einen unerklärlichen Reiz. So haben wir uns als Kinder die Zukunft vorgestellt. Aber die Brille wird sich nicht nur für Spiele nutzen lassen. Für Unternehmen, die bereits heute mit 3D-Modellen oder CAD-Daten arbeiten, wäre so eine Brille ein echter Gewinn. Motorenteile könnten dreidimensional bearbeitet werden und Medizin-Studenten könnten die Anatomie eines Patienten durchleuchten.

Nach über sechs Stunden intensiver Tests meldet die Hololens, dass der Akku sich seinem Ende neige. Das Gewicht der Brille störte mich bis jetzt überhaupt nicht, keine Druckschwielen auf der Nase, kein unangenehmes Gefühl. Die bisherigen Eindrücke sind fantastisch, ich will da wieder rein.