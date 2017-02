Elon Musk strahlt. Dass seine Vision so schnell so konkret werden würde, das hatte wohl selbst er nicht erwartet – geschweige denn seine Kritiker. Als er vor vier Jahren seinen Plan vom Transportsystem der Zukunft skizzierte, den Hyperloop, war das für viele nämlich nicht mehr als ein Fiebertraum auf 57 Seiten. Die luftleere Röhre, in welcher bemannte Kapseln mit bis zu 1200 Stundenkilometern und ohne Luftwiderstand hin und her rasen, schien zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Das hat sich unterdessen geändert. Am vergangenen Sonntag stand der Gründer von Tesla und SpaceX neben einer 1,4 Kilometer langen Vakuum-Röhre im kalifornischen Hawthorne und sprach zu jenen Studenten und Ingenieuren, welche für ihn die Prototypen der dazupassenden Hightech-Kapseln entwickelt hatten. Hunderte Teams hatten sich mit einem digitalen Entwurf für den Hyperloop-Wettbewerb von Elon Musk beworben, die 30 besten traten am Sonntag in einem Rennen gegeneinander an. Es war der erste Test eines funktionierenden Hyperloops überhaupt. Der vermeintliche Fiebertraum wurde damit zwar noch nicht Realität, aber zumindest greifbar.

«Es ist eigentlich schon recht beeindruckend, das alles in Aktion zu sehen», sagte Musk in seiner gewohnt introvertierten, leicht verlegenen Art. Bei der Veranstaltung hielt er sich noch mit den für ihn so typischen utopischen Versprechen zurück – schliesslich weiss er, dass sich diese Technologie noch ganz am Anfang befindet: Die Teströhre ist derzeit erst halb so breit wie der von Musk beschriebene Hyperloop, die Prototypen fliegen nur mit rund 100 Stundenkilometern, sind gleichzeitig auch noch weit davon entfernt, tatsächlich Menschen zu transportieren. Momentan geht es vor allem darum, die richtige Technologie für dieses revolutionäre System zu finden. Dereinst soll der Hyperloop nämlich schneller sein als der Zug, billiger als das Flugzeug, dazu dank Solarkraft klimaneutral und – falls unter der Erde gebaut – komplett unsichtbar. Die Vision von Elon Musk ist ein Potpourri aus Rohrpost, Hochgeschwindigkeitszug und Bobbahn, gewürzt mit viel Hightech und einer ordentlichen Prise Science Fiction.