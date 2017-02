Ella liegt auf ihrem Bett, verzieht schmerzerfüllt ihr Gesicht, presst die Hände gegen den Bauch und windet sich. Es ist ein Tag mehr in ihrem Leben, an dem sie nicht zur Arbeit gehen kann. Ein Tag mehr in ihrem Leben, an dem sie sich fragt, was mit ihrem Körper los ist und wieso ihr niemand helfen kann.

Seit Ella mit 12 Jahren das erste Mal ihre Periode bekommen hat, leidet sie Monat für Monat an starken Schmerzen im Unterleib. Je mehr Zeit verstreicht, desto häufiger treten die Schmerzen auch ausserhalb ihrer Periode auf. Schmerzen beim Stuhlgang und beim Wasserlassen kommen hinzu. Manchmal sind die Schmerzen so stark, dass Ella schwindelig wird und zusammenbricht. Ihre Frauenärztinnen, die sie mehrmals wechselt, erklären die Symptome als normal, es gebe einfach Frauen, die sehr starke Regelbeschwerden hätten.

Lange leidet Ella, ohne dass ihr jemand helfen kann. Bis eine Bekannte von Ella per Zufall im Internet auf den Begriff Endometriose stösst. Eine Krankheit, bei der sich Gebärmutterschleimhautzellen ablösen und in der Bauchhöhle anwachsen, was teilweise sehr schmerzhaft sein kann. Eine grundsätzlich gutartige Krankheit, die aber beispielsweise bei Darmbefall gefährlich sein kann, und von der weder Ella noch sonst jemand in ihrem Umfeld je etwas gehört hatte. Und das obwohl nach Angaben des Inselspitals Bern rund zehn bis zwanzig Prozent aller Frauen in der Schweiz daran leiden. Doch oft unwissentlich.

Bis zu einer Diagnose dauert es meist mehrere Jahre. «Ein Grund dafür ist sicher, dass die Endometriose ganz verschiedene Beschwerden auslösen kann. Zudem gibt es keinen einfachen Test mit klarer Aussage», sagt Sara Imboden, Oberärztin und Endometriosespezialistin am Inselspital Bern. Und: Die genaue Entstehung der Krankheit ist noch unklar und wird derzeit erforscht. Sara Imboden ist es ein Anliegen, die Krankheit bekannter zu machen. «Insgesamt ist Endometriose sowohl bei den Ärzten wie auch bei den Laien zu wenig bekannt.»

Ein Problem bei Kinderwunsch

Eine dieser Laien ist Ella. Mithilfe der Beschreibungen im Internet stellt sie jedoch fest, dass die beschriebenen Symptome der Endometriose genau auf sie zutreffen. Sie ist erleichtert, doch sie kriegt auch Angst: Soll sie zu jenen Frauen gehören, die durch die Endometriose unfruchtbar sind? Dass etwa jede zweite Frau, die an Endometriose leidet, unfruchtbar ist, sei nicht wahr, sagt Sara Imboden vom Inselspital Bern: «Umgekehrt findet man aber bei 60 Prozent der Frauen, die nicht schwanger werden, eine Endometriose.»

Zu diesen Frauen gehört Nadine. In der Pubertät litt die 34-Jährige während ihrer Periode unter extremen Schmerzen: «Die ersten paar Stunden waren am schlimmsten, die habe ich manchmal auf dem WC-Boden liegend verbracht, weil ich einfach nicht mehr konnte», sagt Nadine. Ihr Arzt sagte, dass solche Schmerzen normal seien, und verschrieb ihr die Pille. Dadurch wurden die Schmerzen weniger. Sie habe sich nicht viel Gedanken gemacht, erzählt Nadine, habe ihrem Arzt eben vertraut. Vor fünf Jahren kam dann der Wunsch auf, schwanger zu werden. Also setzte Nadine die Pille ab. Als dann die Schmerzen aus der Pubertät wieder einsetzten und sie nicht schwanger wurde, kam der Frauenärztin der Verdacht auf Endometriose.