Die Vision ist schwer erträglich: Tom Hillenbrand zeichnet in «Drohnenland» einen beinahe perfekten Überwachungsstaat. Supercomputer und Drohnen helfen in diesem Europa nicht nur bei der Aufklärung von Verbrechen, sondern nehmen mittels Prädiktion ermittelte Wahrscheinlichkeiten auch zum Anlass, Teenager auszuschalten, die später straffällig werden könnten. Doch kann man den Daten trauen? Oder sind sie manipulierbar? Hillenbrands 2015 mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichneter Roman überzeugt, weil er trotz aller dystopisch anmutenden staatlichen Überwachungsmethoden sehr realistisch wirkt. Und man fragt sich unvermittelt: Sind die Instrumente, die wir dem Schweizer Geheimdienst bei einem Ja zum Nachrichtendienstgesetz am 25. September in die Hände geben, bloss der erste Schritt? Hillenbrand ist gebürtiger Hamburger, lebt jedoch seit 2011 in München. Dort wirkt der 43-Jährige als freier Autor und Schriftsteller. Zuvor hatte er während vier Jahren als Ressortleiter Mobilität und Auto bei «Spiegel Online» gearbeitet. (dbü)