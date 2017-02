Auf unserem Weg zur Siple-Insel türmen sich Eisberge, die von den unzähligen Gletschern des antarktischen Kontinents ins Meer getrieben werden. Unser Eisbrecher weicht ihnen in einem eleganten Slalomkurs aus. Im Abendrot kommt der Vulkan der Siple-Insel in Sicht, der Gipfel ist in Wolken gehüllt. Aus den Wolken fallen in schrägen Linien Eiskristalle, die jedoch schmelzen und verdunsten, bevor sie die Meeresoberfläche erreichen. Virga nennt man dieses Wetterphänomen. Dank der tief stehenden Sonne bekommen wir den Niederschlag zusätzlich in atemberaubender Farbenpracht zu sehen.