Die Zahlen sind erschreckend. Jeder fünfte Mitarbeiter hat in seiner beruflichen Laufbahn eine – meist leichtere – psychische Krankheit. Ein Drittel gibt an, dass deshalb ihre Produktivität am Arbeitsplatz reduziert ist. Das Problem: Oft erkennt man eine psychische Störung nicht. Der Mensch kann trotzdem funktionieren, trotzdem arbeiten. Und plötzlich kann ein Ereignis (Chefwechsel, schwierige Situation) ihn in eine Krise stürzen.

Die Folgen sind fatal. Für den betroffenen Mitarbeiter und auch für die Chefs und das Team des Betriebes. Zudem nehmen die psychiatrischen IV-Renten zu, und die Folgekosten von psychischen Krankheiten belaufen sich in der Schweiz laut Schätzungen auf 20 Milliarden Franken. Und trotzdem sind psychische Störungen von Mitarbeitern bisher zu wenig Thema.

Man spricht zwar über Stress auf der Arbeit, nur selten aber über psychische Krankheiten.

Aus diesem Grund hat die Hochschule Luzern und die Psychiatrie Baselland eine grosse Untersuchung durchgeführt. Gestern stellten sie die Ergebnisse den Medien vor.

In «Der tägliche Wahnsinn» schildern erstmals Deutschschweizer Führungskräfte, wie sie psychisch auffällige Mitarbeiter erleben, wie sie damit umgehen und was sie daraus lernen. Es wurden 1524 Führungskräfte befragt, und nahezu jede Führungsperson kennt solche belastenden Situationen.