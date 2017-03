Durch die erfolgreichen Projekte auf den Balleny-Inseln beflügelt, setzen wir mit unserem Forschungsschiff Kurs auf die Scott-Insel. Diese ist nur wenige Fussballfelder gross und ragt schüchterne 55 Meter aus dem Ozean. Meeresforscher fischen Korallen vom Grund des Ozeans, an Land sammeln andere Wissenschafter Proben von Algen, Moosen und Weichtieren sowie Schnee- und Bodenproben. Unplanmässig machen wir einen weiteren Fund: einen Koffer, den wohl Abenteurer für die Nachwelt hinterlassen haben. Darin liegen alte CDs, Fotos und Gedichte.

In weniger als fünf Stunden haben wir bei der Scott-Insel alles erledigt und fahren weiter in Richtung der Peter-I.-Insel. Darauf freuen wir uns schon seit Wochen, denn man weiss noch so gut wie nichts über diese Insel, der Gipfel wurde noch nie bestiegen. Doch ein dicker Packeisgürtel macht uns einen Strich durch die Rechnung: Diesen zu durchbrechen, würde deutlich mehr Zeit kosten, als wir eingeplant haben. Wir entscheiden uns schweren Herzens, die Peter-I.-Insel doch nicht anzusteuern, den Gipfel auch weiterhin unbestiegen zu lassen und stattdessen zur Siple-Insel zu fahren. Immerhin hat auch diese etwas zu bieten – zum Beispiel einen über 3000 Meter hohen Vulkangipfel.

Auf unserem Weg zur Siple-Insel türmen sich Eisberge, die von den unzähligen Gletschern des antarktischen Kontinents ins Meer getrieben werden. Unser Eisbrecher weicht ihnen in einem eleganten Slalomkurs aus. Im Abendrot kommt der Vulkan der Siple-Insel in Sicht, der Gipfel ist in Wolken gehüllt. Aus den Wolken fallen in schrägen Linien Eiskristalle, die jedoch schmelzen und verdunsten, bevor sie die Meeresoberfläche erreichen. Virga nennt man dieses Wetterphänomen. Dank der tief stehenden Sonne bekommen wir den Niederschlag zusätzlich in atemberaubender Farbenpracht zu sehen.