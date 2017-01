Gesellschaft wird informeller

«Das ‹Sie› wird selten», sagt Horst Simon. Das habe damit zu tun, dass die Gesellschaft allgemein informeller werde. Auch für die Kleidung haben sich die Regeln gelockert. Aber dass die Höflichkeitsform nächstens aussterben wird, glaubt der Sprachwissenschafter dann doch nicht. «Im ersten Kontakt im beruflichen Umfeld ist das ‹Sie› einigermassen stabil», sagt Simon. Und teilweise werde sogar wieder öfter gesiezt: Zum Beispiel siezten die Marktfrauen zu Hause in Berlin Kreuzberg ihre Kunden wieder. «In den 70ern haben wir uns alle geduzt.»

Das Duzen hat viel mit der Stimmung in einer Gesellschaft zu tun. Die Jugendlichen in den 70ern wollten mit dem «Du» ein Zeichen setzen. Und auch in Gebieten, wo die Sozialdemokratie stark war, ist das «Du» verbreitet: Unter Genossen galten alle als gleich und man musste zusammenhalten.

Daher habe sich Dänemark des «Sie» entledigt, sagt Simon. Auch in Schweden legt man viel Wert auf Gemeinsamkeit. Hinzu kommt, dass die schwedische Höflichkeitsform grammatikalisch umständlich ist. Beides, eine umständliche Grammatik oder eine neue Kultur, kann das «Sie» verdrängen. Im Englischen geschah das Gegenteil: Das alte Du («thou») bedingte eine umständliche Verbform und so setzte sich das Sie («you») mit den einfachen Endungen durch.

Dass uns amerikanische Firmen duzen, hat aber weniger mit nur einer Anredeform im Englischen zu tun, sondern mehr mit der kumpelhaften Kultur. Die zunehmende Mobilität und die internationalen Konzerne beschleunigen die Verbreitung.

Verändert hat sich die Höflichkeitsform immer, bloss nicht so schnell. Laut Horst Simon kennt man das «Ihr» aus Briefen im Europa des 9. Jahrhunderts. Frankreich, Russland – und auch die Berner – blieben bei dieser 2. Person Plural. Im 16. Jh. sprach man einander mit «er» und «sie» an – Italien blieb bei dieser 3. Person Singular. Einige wenige europäischen Sprachen entwickelten die Höflichkeitsform im 17. Jh. noch einen Schritt weiter, dazu gehörte das Deutsch, wo sich mit dem «Sie» die 3. Person Plural etablierte.

Teilweise waren mehrere Höflichkeitsformen gleichzeitig in Gebrauch und mancherorts war es üblich, je nach Gespräch zu wechseln. «Gerieten zwei in einem Drama in Streit, siezten sie sich plötzlich», sagt Simon, «so schuf man kurzzeitig Distanz.» Im Nibelungenlied haben sich zwei Könige plötzlich geduzt, als der eine dem anderen eine peinliche Bettgeschichte gestand.

Das «Du» stellt Nähe her. Das kann man strategisch nutzen. Das wissen auch die Firmen, wenn sie uns duzen. «Sie glauben, sie können uns so eher zum Kaufen überreden», sagt Susanne Zumbühl, Knigge-Trainerin in Zürich. Als sie noch im Personalwesen gearbeitet habe, habe immer mal wieder einer versucht, ihr per Du Informationen zu entlocken. «Per Du rutscht einem eher mal etwas raus», sagt Zumbühl. «Man beschimpft auch eher jemanden und ist respektloser.» Sie findet das Verschwinden des «Sie» keine gute Entwicklung. Simon sieht die Diskussion locker. Er sagt: «Sprache hat immer auch etwas Spielerisches und

der Mensch passt sich schnell an.»