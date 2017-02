Erlernt hat die Katzencoiffeuse ihr Handwerk in den USA, beim «National Cat Groomers Institute of America», das vor zehn Jahren gegründet wurde. Katzensalons sind also auch in ihrem Ursprungsland ein relativ neues Phänomen, jedoch bereits viel verbreiteter als in Europa.

Der Hahn wird aufgedreht, die Katze langsam gewaschen und schamponiert. Kaum fliesst das Wasser über Fenjas Fell, wird aus der pelzig-wuscheligen Perserkatze ein unglaublich dünnes, kleines Tierchen mit viel zu grossem Kopf. Sie miaut, doch versucht nicht, aus dem Becken zu fliehen. Schmid Camenisch massiert das Shampoo ins weisse Fell ein, während das warme Wasser darüber läuft. Fenja schielt zuerst leicht skeptisch nach oben. Doch nach ein paar Minuten schnurrt sie laut. Stress hört sich wohl anders an.

Schönheitskönige im Tierheim

Das Shampoo wird ausgewaschen, bis die Haare beim Darüberstreichen quietschen. Dann trocknet Schmid Camenisch die Katze ab, indem sie Fenja in blaue Tücher hüllt, sodass nur noch ihr Kopf herausschaut. «Das nenne ich ein Kitten Wrap. Wenn die Katze jetzt ungeduldig und zickig wäre, wäre das ein Spicy Kitten Wrap», lacht sie, während sie Fenja die Ohren reinigt.

Dann wird der Perserin ein Ohrenschutz übergezogen, da Katzen empfindlich auf die Geräusche des Föhns reagieren. Beim Schwanz angefangen, lässt Schmid Camenisch den warmen Luftstrom langsam über Fenjas Fell wandern, und solange man ihr nicht ins Gesicht bläst, bleibt die Katze genauso ruhig wie zuvor auf ihrem Schoss liegen.

Zum Schluss werden ihr noch allfällige Knoten ausgekämmt, mit dem Resultat, dass um Fenja immer mehr Haufen von Fellbüscheln wachsen. «Wenn man Katzen nicht regelmässig pflegt, schlucken sie diese Haarbüschel. Es bilden sich Klumpen im Magen, die im schlimmsten Fall herausoperiert werden müssen», erklärt sie.

Es geht hier also nicht nur um Schönheitswettbewerb-Königinnen, sondern auch um Pflege und Gesundheit. Diese Kombination lässt sich leicht zu einem guten Zweck umformen: Bei den Katzenfriseur-Meisterschaften in den USA werden Katzen aus dem Tierheim gepflegt, frisiert und bewertet. Danach finden sie mit ihrem seidigen Fell schnell neue Besitzer. Das würde Fenja in ihrem hell schimmernden Pelzmantel bestimmt genauso gehen.