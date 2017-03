Ein Delikt, welches die Kantonspolizei zunehmend beschäftigt, ist die sogenannte Konkursreiterei – gemeint ist damit der missbräuchliche Konkurs. Laut Christiane Lentjes Meili, der Chefin Kriminalpolizei der Kantonspolizei Zürich, handelt es sich dabei um ein Phänomen, das seit vielen Jahren bekannt ist. «In den letzten zwei Jahren konnten wir ermitteln, dass es sich dabei um ein eigentliches System handelt», sagt Lentjes.

Und so funktioniert die Konkursreiterei: Kleinunternehmer – Lentjes nennt als Beispiele für besonders anfällige Branchen das Bauwesen und Gastrounternehmen – würden grosse Schulden anhäufen. Dies geschehe vor allem bei der öffentlichen Hand. Etwa, indem die Firmen keine Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern einzahlen.

Steht der Firmeninhaber derart tief in der Kreide, dass er seine Schulden loswerden muss, bezahlt er einem professionellen Vermittler eine Provision. Dieser Vermittler überträgt die marode Firma an einen kriminellen Firmenbestatter. So ist der ursprüngliche Besitzer laut Lentjes seine Schulden faktisch los.