Die Leitung des Angebots liegt in Händen der Kaffeetreffleiterin der Kirchgemeinde, Corinne Gilg. Sie ist es auch, die die Kuchen backt, die dann für einen Franken das Stück verkauft werden. Auch Kaffee und Getränke kosten jeweils einen Franken. Da auch zwei Mütter, eine Flüchtlings- und eine Schweizer Mutter, mit ihren Kindern gekommen waren, wird ab dem nächsten Treff eine kleine Spielzeugecke eingerichtet. Sozialdiakon Gerber freute sich sehr, dass auch Sozialhilfebezüger den Weg ins Café gefunden haben. Er hatte bei seiner Sozialberatung kräftig die Werbetrommel für den Anlass gerührt. Der Flyer hängt zudem in allen Dietiker Kirchen aus. Die 190 Dietiker Flüchtlinge wurden von der Kirche durch die ORS AG (Organisation für Regie- und Spezialaufträge), an die die Flüchtlingsbetreuung ausgelagert ist, eingeladen. Alle erhielten auch noch einen Gutschein für ein Getränk und ein Stück Kuchen.

Die Rückmeldungen nach dem Anlass waren durchweg positiv, es sei «eine lässige Sache mit guter Atmosphäre gewesen», äusserte man sich gegenüber Gerber. «Man liest so viel Kritisches in den Medien über Flüchtlinge», sagt er. «Wenn man sich dann direkt begegnet und kennen lernt, sieht die Sache schon anders aus.» Noch mehr Gelegenheit wird es bei einem weiteren Angebot geben, dessen Start Diakon Gerber für Mitte September plant. Er bemüht sich derzeit um eine Sporthalle, in der die jugendlichen Flüchtlinge in der kalten Jahreszeit Ballsport ausüben können und dabei hoffentlich in Kontakt mit Schweizern kommen.

Wann und wo? Das «Café Mitenand» findet donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Kirchgemeindehaus, Poststrasse 50 statt. Nächster Termin: Heute.