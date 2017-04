Am Mittwochabend hat die Aescher Gemeindeversammlung 400'000 Franken für die Projektierung eines Ersatzes des Mehrzweckgebäude mit Turnhalle gesprochen. Allerdings nicht, in dem sie den Antrag des Gemeinderats annahm: Den 99 Stimmberechtigten gefiel der Antrag eines Bürgers besser. Dieser wurde grossmehrheitlich angenommen.

Das kam so: Der Gemeinderat plante eine Gesamtleistungssubmission, sodass vier Unternehmen Vorprojekte für den Bau erstellen. Der Gesamtleistungsanbieter mit dem besten Vorprojekt würde dann das Projekt unter einem verbindlichen Kostendach erstellen, sodass dieses Unternehmen und nicht die Gemeinde allfällige Mehrkosten vollumfänglich tragen muss. Die Gemeindeversammlung müsste lediglich noch den genauen Baukredit bewilligen.

Der Projektperimeter muss neu definiert werden

Die Stimmbürger ziehen es aber vor, das Projekt zu etappieren. Es soll also in mehreren Schritten und nicht in einer einzigen Submission vonstattengehen. Als erstes soll ein Architekturwettbewerb starten. Bei diversen Stimmbürgern kam beispielsweise die Idee des Gemeinderats nicht gut an, die neue Turnhalle nicht auf der gleichen Strassenseite wie die Schulanlage zu bauen. Dies würde der Sicherheit der Kinder zuwiderlaufen, hiess es. Denn auf der Lielistrasse gilt Tempo 50 und nicht jeder Autofahrer weiss, dass er an einem Areal mit vielen kleinen Kindern vorbeifährt.

Nun ist die Hoffnung, dass die am Wettbewerb teilnehmenden Architekten gute Ideen präsentieren, wie die Turnhalle auf der gleichen Strassenseite wie die Schulanlage gebaut werden kann. Der nun angenommene Antrag enthält daher auch den Auftrag, dass der Projektperimeter neu zu definieren sei.

Es dürfte jetzt etwas länger dauern

Die Rechnungsprüfungskommission hatte schon im Vorfeld der Gemeindeversammlung klar gemacht, dass sie einen Architekturwettbewerb begrüssen würde. Der Stimmbürger Alex Scharer stellte dann an der Versammlung den entsprechenden Antrag, der nach einer konstruktiven Diskussion klar angenommen wurde. Gemeindepräsident Johannes Jahn bedankte sich zum Schluss dafür, dass die Aescher Stimmbürger sich engagieren und bei einem Projekt wie diesem intensiv mitdenken. Schon in der Diskussion meinte ein Stimmbürger, dass die nächste Generation in zwanzig oder dreissig Jahren den Neubau anschauen und merken soll, dass man sich dabei etwas Gutes überlegt habe.

Gemäss heutigem Stand kostet die Sache zwischen 12 und 15 Millionen Franken, je nachdem ob es eine Einzel- oder Doppelturnhalle gibt. Der Nachteil des nun gewählten Vorgehens mit einem Architekturwettbewerb liege darin, dass es nun bis zur Bau-Fertigstellung wahrscheinlich längern dauern wird. Der Neubau wird kaum 2022, sondern eher 2024 fertiggestellt – dies ist aber nicht zwingend ein Nachteil. Denn gerade das Argument, sich etwas mehr Zeit zu lassen und so die Bevölkerungsentwicklung besser abschätzen zu können, wurde von mehreren Votanten genannt.

Ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario

Im Rahmen der Planung hat die Gemeinde aufgezeigt, dass das finanziell gut gebettete Aesch diese Investition je nach Einwohnerwachstum gut tragen kann – Aesch kann noch von heute 1200 auf etwa 2200 Einwohner anwachsen. Wird diese Zahl bereits in den 2020er-Jahren erreicht, verkraftet die Gemeindekasse die Investition in den Neubau bestens. Dies ist das vorsicht optimistische Szenario.

Im pessimistischen Szenario, wenn also erst im Jahr 2050 die 2200 Einwohner erreicht werden würden, könnte sich die Gemeinde hingegen eher schlecht als recht von der Investition erholen – eine Steuerfusserhöhung wäre dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nötig.

Doch jetzt muss erst mal bestimmt werden, wie und wo Mehrzweckgebäude und Turnhalle ersetzt werden sollen. Dafür hat die Gemeindeversammlung am Mittwochabend den Weg geebnet.

Die weiteren Geschäfte

Weiter nahm die Gemeindeversammlung die Abrechnung des Planungskredits für das eben erwähnte Projekt an. Er schlug mit 105'000 Franken statt 120'000 Franken zu Buche.

Ebenfalls angenommen wurde – an der Schulgemeindeversammlung – die Baubrechnung der Erweiterung der Schulanlage Nassenmatt, die 7,335 statt 7,295 Millionen Franken Kosten abgeschlossen hatte.

Hinweis: Ein ausführlicherer Bericht über die Aescher Gemeindeversammlung folgt um 17 Uhr.