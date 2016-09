Sie sitzen abwechselnd mit Anthony Favre auf der Ersatzbank. Wird Ihnen dabei nicht langweilig?

Ich bin FCZ-Fan, seit ich denken kann. Das habe ich schon in die Wiege gelegt bekommen, weil mein Vater schon immer FCZ-Fan war. Wenn ich einlaufe und die Südkurve höre, ist das für mich ein Highlight, auch wenn ich auf der Bank sitze.

FCZ-Stammgoalie Andris Vanins hat lange bei Sion gespielt und gehört vielleicht zu den meistunterschätzten Goalies. Wie ist die Arbeit mit ihm?

Ich habe schon immer gesagt, dass er zu den besten Goalies der Schweiz gehört. Er spielt seit Jahren sehr konstant, ist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Ich kann sehr viel von ihm lernen. Dennoch ist mein Ziel klar: Ich will die Nummer 1 werden und den Stammgoalie verdrängen.

Wäre es für Sie als FCZ-Fan eigentlich eine Option, zu GC zu wechseln, wenn Sie dort einen Stammplatz hätten?

Ich würde mich sehr schwer tun, denn ich muss mich mit dem Klub identifizieren können. Aber realistisch gesehen ist es natürlich nicht auszuschliessen, dort Spielpraxis zu sammeln, falls sich die Möglichkeit ergibt. Man muss sich immer fragen, was besser für die eigene Karriere ist.

Dabei versuchen Spielerberater zu helfen. In der Berater-Branche treiben sich auch zwielichtige Gestalten um. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Als ich in der U21 des FCZ und der U19-Nati spielte, sind sehr viele Personen auf meinen Vater zugekommen, manchmal waren es zehn Personen gleichzeitig. Auch solche, die mich an die Jugendakademie von Arsenal oder Chelsea vermitteln wollten. Für mich war es wichtig, die Lehre abzuschliessen und mich in der Schweiz zu entwickeln. Denn es ist ein Privileg hier zu sein. So haben wir dann Agenten gesucht, die das richtige Umfeld bieten. In Bernt Haas haben wir diese Person gefunden, er war mein erster Berater. Seit er Sportchef beim FC Vaduz geworden ist, arbeite ich jetzt mit Baykal Kulaksizoglu zusammen.

Jetzt sind Sie vom Nachwuchsspieler zum Ersatzgoalie gereift. Werden Sie auf der Strasse schon angesprochen?

Vor allem die jüngsten Fans erkennen mich und fragen nach einem Foto oder einem Autogramm. Seit dem Spiel gegen Mönchengladbach hat das etwas zugenommen.

Nervt es schon?

Nein, für mich ist das das schöne Dessert des Fussballs. Es ist schön, die Freude in den Gesichtern zu sehen, nur weil ich irgendwo meinen Namen hinkritzle.

Kommen wir zur Gretchenfrage: Würden Sie sich als Aargauer bezeichnen?

Nein, ich bin ein Zürcher, ich wurde in der Stadt geboren und es ist die schönste Stadt der Welt. Natürlich bin ich auch ein Limmattaler, so wie viele andere Fussballer. In Spreitenbach ging ich an die gleiche Schule wie einst Diego Benaglio.

Das Limmattal, ein Fussballer-Herd. Haben Sie noch mehr Beispiele dafür?

Martin Brunner aus Weiningen war mein Trainer bei der U18 des FCZ, bei Oetwil-Geroldswil habe ich zusammen mit seinem Sohn gespielt. Zudem bin ich mit der Cousine von Shkelzen Gashi in die Schule. Und Anto Grgic, der jetzt bei Stuttgart ist, ist ein guter Kollege von mir. In Schlieren hatte er im gleichen Block wie Albert Bunjaku gewohnt.

Zum Schluss noch eine Frage: Wenn Ihre Karriere so weitergeht, werden Sie dereinst viel Geld verdienen. Wünschen Sie sich, reich zu werden?

Ja sicher, aber nicht um viel Geld auszugeben, sondern um mein Leben und das meiner Familie finanziell abzusichern. Das ist mein Ziel.