Es war ein skurriler Fall, der schweizweit Aufsehen erregte: Im März 2016 stürzte am frühen Sonntagmorgen kurz vor vier Uhr mitten im Gubristtunnel bei Weiningen ein Mann aus einem fahrenden Auto und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer und der Mitfahren hielten nicht an und fuhren weiter Richtung Bern. Zwei Tage später gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie gegen die beiden Männer wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Es bestehe der Verdacht der Dritteinwirkung. Dieser bestätigte sich jedoch nicht, wie die Staatsanwaltschaft ein paar Wochen später bekannt gab. Der Sturz sei wohl selbst verschuldet gewesen.

"Hitzige Diskussionen" im Auto

Am Mittwochnachmittag fanden sich alle drei Männer vor dem Bezirksgericht Dietikon ein. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Fahrer und den Beifahrer Anklage erhoben wegen Unterlassung der Nothilfe. Dabei wurde klar: Der Beifahrer und der gestürzte Mann sind Cousins, der Fahrer ein guter Freund. Die drei Männer waren in Rümlang im Ausgang, wobei die beiden Cousins mindestens je eine halbe Flasche Whiskey tranken. Im Auto auf der Heimfahrt kam es dann zu "hitzigen Diskussionen", wie die beiden Angeklagten sagten - jedoch könne man nicht von einem Streit sprechen. Ihr Mitfahrer habe zwar angekündigt, dass er das Auto verlassen werde, sie hätten aber an einen dummen Witz geglaubt.

Die grosse Frage war: Wieso fuhren die beiden einfach weiter, nachdem ihr Mitfahrer aus dem Auto gestürzt war? Er sei in Schock gewesen und habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass er für den Sturz verantwortlich gemacht werden könnte, sagte der Fahrer, ein heute 23-jähriger Mazedonier aus dem Kanton Solothurn. Zudem habe er im Rückspiegel gesehen, dass sich Fahrer von nachfolgenden Autos um den verletzten Kollegen kümmerten.

Schock und viel Alkohol

Auch der Beifahrer, ein 23-jähriger Kosovare aus dem Kanton Bern, gab vor Gericht an, er sei unter Schock gestanden. Zudem habe auch der viele Alkohol, den er getrunken habe, dazu geführt, dass er "gar nicht richtig realisiert" habe, was geschehen sei. Sie hätten nach dem Sturz im Auto noch darüber diskutiert, was geschehen sei, danach habe er sich "keine weiteren Gedanken" mehr gemacht. Erst am nächsten Morgen, als er wieder nüchtern gewesen sei, habe er sich Sorgen gemacht.

Der damals aus dem Auto Gefallene kann sich an nichts mehr erinnern, wie er am Mittwoch vor Gericht sagte. Das ist nicht erstaunlich: Er hat offenbar zum Zeitpunkt des Vorfalls zwischen 1,8 und 2,4 Promille Alkohol im Blut gehabt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Tatbestand der unterlassenen Nothilfe klar erfüllt ist. Es sprach beide Männer schuldig und verurteilte sie je zu einer bedingten Geldstrafe von 230 Tagessätzen à 80 Franken, bei einer Probezeit von zwei Jahren. "Dass hier eine Lebensgefahr bestanden hat, ist offensichtlich", sagte Richter Bruno Amacker. Trotzdem habe keiner der beiden Männer "irgend etwas unternommen", um zu helfen. Zwar sei es noch einigermassen nachvollziehbar, dass man im ersten Moment nach so einem Vorfall unter Schock stehe. Doch auch später habe keiner der Männer gehandelt und beispielsweise die Polizei verständigt oder Hilfe angefordert.