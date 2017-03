Streit um Fairness in vollem Gang

Nachdem der Fall gestern öffentlich wurde, ist eines der Videos, das ein Curling-Fan noch am Samstag auf Facebook stellte, bereits über zehntausend Mal angeschaut worden. Zudem ist eine Diskussion um den Spirit of Curling entbrannt, der alle Spieler unter anderem zu fairem Spiel und höchsten Respekt vor dem Gegner verpflichtet. Bei den Diskussionen geht es aber nicht nur um den mutmasslichen Stein-Kick von Rios: Seine Anhänger empfinden es als fiese Attacke gegen Rios, dass die Videos überhaupt auf Facebook geraten sind.

«Bin schon etwas verwundert»

Sicher den Spirit of Curling eingehalten haben Michèle Jäggi und Mario Freiberger vom CC Limmattal. Freiberger ist in Urdorf aufgewachsen und wohnt heute in Zürich. Der 29-Jährige spielt Curling, seit er sieben Jahre alt ist und sieht die Sache gelassen: «Ich bin schon etwas verwundert, wie hohe Wellen das jetzt wirft. Aber für uns ändert sich eigentlich nicht viel.» Der Grund: «Ein Forfait-Sieg für uns im Nachhinein wäre nicht richtig. Das ist wie im Fussball, wenn im Nachhinein auf Video eine Tätlichkeit aufgedeckt wird. Der entsprechende Spieler könnte nachträglich bestraft werden, doch an der Spielwertung ändert das nichts.»

Zum Vorfall selber sagt Freiberger: «Warten wir das Ergebnis der Untersuchung ab. Ich wurde auch schon befragt.» Freiberger hält fest, dass es bei der ganzen Sache nicht um ihn und Jäggi, sondern lediglich um Rios und dessen mutmassliches Foul respektive die allfälligen Konsequenzen gehe. Freiberger sagt aber auch: «Solche nachträglichen Diskussionen, über ein gespieltes Spiel oder einen gespielten Stein, sind im Curling doch eher selten.»