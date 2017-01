Aber auch abgesehen von diesem Fall tauchen immer wieder Geschichten von Müttern auf, die ihre Kinder bis zum Alter von vier oder fünf Jahren stillen. Ist das noch normal?

"Ein Kind wird im Laufe seiner Entwicklung autonom und lernt, Distanz zu seinen Eltern zu halten. Stillt eine Mutter über das Alter von zwei Jahren hinaus, ist das ungewöhnlich", so Wopmann.

Er betont jedoch, dass eine Mutter nicht immer eine sexuell stimulierende Absicht damit verfolgt. "Es ist sinnvoll, dem Kind eine gewisse Distanz beizubringen. Die zu grosse Nähe ist ab zwei Jahren nicht mehr altersentsprechend." Fälle, in denen Mütter ihre Kinder bis ins Kindergartenalter gestillt haben, hat Wopmann nur sehr wenige erlebt.

Länger Stillen in anderen Kulturen mehr verbreitet

Einen anderen Standpunkt vertritt Dagmara Burkhalter, eine Hebamme aus Aarau, die schon etliche Mütter vor, während und nach der Geburt begleitete. "Den Müttern rate ich, so lange zu stillen, wie es für sie stimmt. Ich rate ihnen aber auch, sich nur dosiert darüber in der Öffentlichkeit zu äussern", sagte sie gegenüber Tele M1.

Die Muttermilch biete dem Kind die bestmögliche Ernährung und laut Burkhalter ist das ein Luxus, der zudem Sicherheit und Geborgenheit bietet. "Ich kenne einige Mütter, die über das zweite oder dritte Jahr hinaus dem Kind die Brust geben. Schaden erleidet keiner der beiden, ganz im Gegenteil."

Burkhalter richte sich grundsätzlich nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, die eine Stillzeit von zwei Jahren vertreten. Ausserdem, erklärt die Hebamme, ist langes Stillen in anderen Kulturen keine Seltenheit: "Bei meiner Arbeit komme ich immer wieder in Kontakt mit beispielsweise türkischen Grossmüttern, die ihre Kinder auch bis ins 3. Lebensjahr gestillt haben. Dort ist das nichts Aussergewöhnliches. Ich denke, dass auch die Leute in der Schweiz bald soweit sind, langes Stillen als nichts Schlechtes anzusehen."