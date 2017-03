An der Kreuzung von Dorf- und Bergstrasse in Meilen ist es am Sonntag um 10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 46-jährigen E-Bike-Fahrer und einem rund 60-jährigen Autolenker gekommen.

Der vortrittsberechtigte Velofahrer wurde verletzt und musste ins Spital. Der Autolenker fuhr davon, ohne sich um das Ereignis zu kümmern. Die Kantonspolizei Zürich sucht nun Zeugen.