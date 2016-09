Der Schiesswettbewerb geht am Samstag bis 18 Uhr weiter. Auch am Sonntag und Montag können junge Hobbyschützen noch ihr Glück versuchen. Am Montag wird dann der neue Schützenkönig oder die neue Schützenkönigin ermittelt.

Schiessen dürfen Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die im Kanton Zürich wohnen oder zur Schule gehen. Neben dem Wettschiessen findet eine der grössten Chilbis der Schweiz statt, an der mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Bereits sechs Schützenköniginnen

Die Ursprünge des Knabenschiessens gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. Seit 1899 organisiert die Schützengesellschaft der Stadt Zürich den Anlass auf dem Albisgüetli.

Seit 1991 sind auch Mädchen zum Schiessen zugelassen. Seither gab es sechs Schützenköniginnen. Letztes Jahr entschied die damals 17-jährige Maria Grieser aus Meilen den Ausstich für sich.