Die Struktur des Finanzsektors in der Region Zürich ist klar: Die Banken machen die grösste Teilbranche aus, der Kanton Zürich ist die bedeutendste Teilregion. In Zürich dominieren die Banken und Versicherungen und in den Kantonen Zug und Schwyz sind die sonstigen Finanzdienstleister stark vertreten.

Die Nummer 2 in Europa

Auch im internationalen Vergleich schneidet Zürich gut ab. Bezüglich des Wachstums nach der Finanzkrise im Jahr 2007 liege Zürich im Mittelfeld der betrachteten Finanzstandorte - obwohl sich Zürich seither wenig dynamisch entwickelt habe. "So stellt die Region weiterhin einen der wichtigsten internationalen Finanzplätze", heisst es weiter.

Der Global Financial Centres Index, der die Wettbewerbsfähigkeit von Finanzplätzen weltweit bewertet, listet Zürich in der aktuellen Ausgabe an neunter Stelle. Damit ist Zürich innerhalb von Europa - nach London - die Nummer zwei.

Weniger Beschäftigte im Finanzsektor

Momentan befinde sich der Zürcher Finanzsektor in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Die Studie geht deshalb für das Jahr 2016 nur von einem marginalen Wachstum in Höhe von 0,5 Prozent und einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen aus.

Für die Jahre 2017 und 2018 seien die Aussichten etwas besser. Die Studie erwartet eine leicht anziehenden Dynamik und entsprechend ein Wachstum von 1,5 Prozent für 2017 und 1,8 Prozent für 2018.

Banken und Versicherungen befragt

In einem zweiten Teil befasste sich die Studie mit dem Stand der Digitalisierung und Industrialisierung des Finanzplatzes. Dazu wurde Banken und Versicherungen der Region Zürich befragt.

Die Resultate zeigen, dass sie durchaus auf die veränderten Kundenbedürfnisse reagieren und ihr Angebot an Online- beziehungsweise App-Dienstleistungen ausweiten. Aktuell bestehe aber noch Nachholbedarf und die Banken scheinen weiter zu sein als die Versicherer.

Ebenfalls würden die Versicherer die technischen Möglichkeiten bisher wenig für neue innovative Versicherungsprodukte nutzen, planten jedoch eine Ausweitung ihres Angebots.