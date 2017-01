Manche Jugendliche und junge Erwachsene wissen heute kaum mehr, was sich in in den 1980er und zu Beginn der 1990er-Jahren auf dem Areal hinter dem Landesmuseum abspielte.

Von der Nachrichtenagentur sda zum Begriff "Platzspitz" befragt, fällt etwa der 17-jährigen Lisa aus Zürich spontan ein: "Pfadi". Vor und nach ihren Lagern würden sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder jeweils im Park in der Nähe des Hauptbahnhofs versammeln.

Die gleichaltrige Livia aus der Region Basel muss raten. Anhand des Namens entscheidet sie sich schliesslich für einen "Platz mit einer spitzen Form" - und sie hat damit Recht: Die Parkanlage wurde im 18. Jahrhundert auf dem spitz zulaufenden Gelände zwischen Limmat und Sihl erstellt.