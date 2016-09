Die Geschäftsleitung der Unia hat an einer Sondersitzung am Donnerstagabend entschieden, Roman Burger per sofort freizustellen. Dieser gab bereits am Donnerstag vergangener Woche seinen Rücktritt bekannt, blieb aber bisher weiterhin in der Gewerkschaft tätig. Burger wird sexuelle Belästigung mindestens einer Mitarbeiterin vorgeworfen. Burger habe "gravierende Fehler" begangen, sagte Alleva. "Ich bin erschüttert, dass bei einer Unia-Führungsperson ein solches Verhalten festgestellt werden musste."

Sexuelle Belästigung sei nicht tolerierbar, so die Präsidentin. Was zweien Mitarbeiterinnen der Region Zürich passiert sei, tue ihr "unendlich leid und macht mich sehr betroffen." Für die Mitarbeiterinnen sichere die Unia die notwendige Unterstützung zu. Darüber hinaus wolle die Gewerkschaft "neu aufgekommene Kritikpunkte", welche die Führung beträfen, umfassend durch eine externe Fachstelle untersuchen.

Sexuelle Belästigung durch SMS-Verkehr festgestellt

Die Medienkonferenz war "aufgrund der zahlreichen Medienanfragen" rund um den Konflikt in der Unia Region Zürich-Schaffhausen einberufen worden. Roman Burger hatte erst vergangene Woche seinen Rücktritt als Leiter dieser Sektion angekündigt. Er ziehe damit die Konsequenzen "aus persönlichen Verhaltensfehlern", teilte die Gewerkschaft damals mit. Eine Mitarbeiterin hatte den Austausch von SMS-Textnachrichten über mehrere Wochen als sexuelle Belästigung empfunden.

Ende April erhob sie Vorwürfe gegen Burger. Darauf wurde nach Angaben der Unia "umgehend eine externe Untersuchung eingeleitet". Diese stellte in diesem Fall eine sexuelle Belästigung durch SMS-Verkehr fest.