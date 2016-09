Für die Unia-Leitung wird die Luft immer dünner. Gestern wurden neue Details über das Treiben innerhalb der Unia-Sektion Zürich-Schaffhausen bekannt. Nachdem Roman Burger letzte Woche seinen Rücktritt als Leiter der Sektion bekannt gab, trauten sich einige Unia-Mitarbeiterinnen auszupacken. Demnach soll die Geschäftsleitung versucht haben, die Sexting-Vorwürfe gegen Roman Burger einfach unter den Teppich zu kehren oder zumindest zu bagatellisieren. Jetzt schaltet sich die Unia-interne Arbeitnehmervertretung ein – die nationale Personalkommission (Peko). Geht's nach ihr, sollen Köpfe rollen.

Unia soll endlich handeln

Als erstes jener von Burger. In einem Schreiben an die Unia-Präsidentin Vania Alleva fordert sie «den sofortigen Rücktritt von Roman Burger» aus der Gewerkschaft, wie der «Tages Anzeiger» (TA) schreibt. Zur Info: Burger trat zwar von seiner Position als Regio-Leiter zurück. Laut der «NZZ am Sonntag» wird aber schon fast damit gerechnet, dass er künftig weiter bei der Unia arbeiten wird – diesmal in der Berner Zentrale.