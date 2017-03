Der Unfall geschah kurz vor 15 Uhr in einem Rebberg. Zwei Knaben machten ein Feuer, um Würste zu braten. Dabei warfen sie Spraydosen in die Flammen. Eine der Farbdosen detonierte und verletzte den Jungen am Oberkörper und Kopf.

Er kühlte seine Verbrennungen in einem nahen Tümpel, während Anwohner die Sanität und Polizei alarmierten. Sein Siebenjähriger Kollege blieb unverletzt, versengte sich jedoch die Kopfhaare.