Eine Streifenwagenpatrouille rückte am frühen Morgen aus, nachdem gemeldet wurde, eine Person mache sich in Albisrieden an mehreren Briefkastenanlagen zu schaffen. Im Quartier hielten die Polizisten einen Mann an und fanden in seinem Rucksack zwei Postpakete mit unterschiedlichen Anschriften.

Bei der Befragung gab der 49-jährige Italiener zu, seit Neujahr im Kreis 9, in der Region Triemli/Albisriederdörfli/Langgrütstrasse, mehrere Pakete aus «Milchkästli» gestohlen zu haben, wie die Stadtpolizei mitteilt. An seinem Wohnort entdeckten die Detektive mehr als 30 Gegenstände, die von diesen Diebstählen stammen.

