Am Mittwochabend hat sich in Eglisau ein tragischer Unfall ereignet. Ein 10-jähriger Knabe mit eritreischen Wurzeln kletterte auf einen Baum, um von dort in den Rhein zu springen. Allerdings schlug er auf einem der angelegten Boote auf, fiel ins Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Seine Freunde riefen sofort um Hilfe - doch die kam zu spät. Ralph Hirt, Sprecher der Kapo Zürich, erklärt gegenüber "TeleZüri" wie schwierig es ist, jemanden aus dem Rhein zu bergen: "Der Rhein ist ein Fliessgewässer. Er ist acht Meter tief und sehr dunkel, das erschwert die Suche." Nach einer Stunde konnten sie nur noch den Leichnam des Knaben finden.