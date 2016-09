Burger sei freigestellt worden und werde nicht mehr bei der Unia arbeiten, teilte Unia-Präsidentin Vania Alleva am Freitag vor Medien in Bern mit. Diesen Entscheid habe die Geschäftsleitung der Gewerkschaft an einer Sondersitzung am Donnerstagabend gefällt.

Burger wird sexuelle Belästigung mindestens einer Mitarbeiterin vorgeworfen. Er habe "gravierende Fehler" begangen, sagte Alleva am Freitag. "Ich bin erschüttert, dass bei einer Unia-Führungsperson ein solches Verhalten festgestellt werden musste."