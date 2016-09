Der Radprofi hatte keine Freude, als er letzthin am Pfannenstiel unterwegs war. Dort wo die Mountainbiker gerne durch den Wald zu Tal rauschen, hatte jemand Äste quer über die Reifenspuren gelegt, sodass man das Holz «erst richtig sieht, wenn man nach dem Überschlag sein Bike zusammensuchen muss», schrieb Simon Zahner auf seiner Facebook-Seite.

Ihn selber hat es aber nicht so übel erwischt. Schliesslich ist der 33-Jährige vom Veloclub Meilen ein Steuerkünstler, der auch schon Weltcup-Dritter im Radquer war und nach wie vor Profi ist – und als solcher morgen sein Quer-Saisondebüt in Baden bestreitet. Dass den Bikern Fallen gestellt werden, ist nicht ungewöhnlich. Immerhin gab es in der Region Zürichsee keine so krassen Fälle wie im Kanton Bern, wo einmal Schnüre zwischen die Bäume gespannt wurden. Das könnte für einen Mountainbiker tödlich ausgehen.

Zweimal Konfliktstoff

Dass die Mountainbiker nicht rundum beliebt sind, hat zwei Gründe. Erstens ist da das Thema Wanderwege. Ein Teil der Biker sieht diese als sein Territorium. Ein Teil der Wanderer sieht die Wege als sein exklusives Herrschaftsgebiet – wenn diese beiden Fraktionen aufeinandertreffen, fliegen die Fetzen.