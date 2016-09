Von dem Moment, in dem sie auf die Bühne gegangen sei, wisse sie gar nichts mehr, sagte die Schwedin der "Berliner Morgenpost". "Da ist eine Leerstelle. Ich weiss nur noch, dass ich dann in ein kleines grünes Zimmer geführt wurde, und da haben wir dann stundenlang getanzt. Das hat am meisten Spass gemacht."

Alicia Vikander bekam den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle in "The Danish Girl". Der Film mit Eddie Redmayne erzählt die Geschichte eines Künstlers, der beim Modell-Stehen für seine Frau, die Künstlerin Gerda, seine Neigung entdeckt, als Frau leben zu wollen.

Im aktuellen "Jason Bourne"-Thriller ist Vikander die Gegenspielerin von Matt Damon. Und seit Donnerstag läuft "The Light Between Oceans" in den Deutschschweizer Kinos. Darin geht es um den Leuchtturmwärter Tom, gespielt von Michael Fassbender, der traumatisiert von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs auf einer einsamen Insel bei Australien lebt. Vikander spielt dessen Frau. Die beiden Schauspieler sind auch privat ein Paar.