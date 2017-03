Wie der 33-Jährige nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur VNA vom Mittwoch bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Hanoi sagte, will er dabei helfen, den Rest der Welt davon zu überzeugen, "dass Vietnam einer der speziellsten, schönsten, wunderbarsten Plätze auf diesem Planeten ist."

Vogt-Roberts hatte in dem südostasiatischen Land den Actionfilm "Kong: Skull Island" gedreht - die erste grosse Hollywood-Produktion seit dem Ende des Vietnam-Kriegs Mitte der 1970er Jahre. In der Deutschschweiz ist der Film seit vergangener Woche in den Kinos.