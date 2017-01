"Vin, Indien erwartet Dich wie wild", schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir sehen uns am 12. und 13. Januar."

Bereits seit Tagen spekulierten indische Medien, ob Diesel für die Premiere des Films am 13. Januar nach Indien reisen würde. Padukone, für die "xXx" (Regie D.J. Caruso) der erste Auftritt in einem Hollywood-Film ist, hatte zuvor auf eine indische Vorpremiere gedrängt. Das sagte der US-Schauspieler in einem Fernsehinterview.

Mit Erfolg: Ab dem 14. Januar wird der Film in den indischen Kinos zu sehen sein. In der Deutschschweiz startet er am 19. Januar, in den USA am 20. Januar. "Ich bin sehr stolz, dass ich mein Land repräsentieren darf", zitierte die indische Nachrichtenagentur IANS die Schauspielerin.