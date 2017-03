"Das waren die magischsten, unruhigsten, überwältigsten und belohnendsten Stunden in unserem Leben", erklärte der 29-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) dem US-Magazin "People".

"Wir könnten nicht verliebter in unsere Mädchen sein." Reynolds postete am Freitag auf Instagram ein Foto der Babys, die Gia James und Coco Rae heissen. Der Rocker und seine Frau Aja Volkman haben bereits eine vierjährige Tochter.

Imagine Dragons schaffte 2012 mit dem Song "Radioactive" den Durchbruch. Auch in Deutschland landete er in den Top Ten. Ein Jahr später wurde die Band aus Las Vegas mit dem Grammy ausgezeichnet und landete mit "On Top of the World" und "Sucker for Pain" weitere Hits.