Der Musiker lebte von 1992 bis 2002 mit seiner Frau Iman in der Wohnung im neunten Stock am Central Park South, bevor das Paar ins hippere Soho zog.

Die Immobilienagentur Corcoran bietet das Apartment für 6,5 Millionen Dollar an. Das Viertel am unteren Ende des Central Park gehört zu den exklusivsten in New York, Sehenswürdigkeiten wie das Museum of Modern Art oder die Carnegie Hall sind fussläufig zu erreichen.

Bowie war am 10. Januar vergangenen Jahres im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben.