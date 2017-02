De Niro werfe seiner Frau vor, dass sie in Geschäftsdingen dauernd ihre Meinung ändere, sagte eine Gewährsperson dem Promiportal "pagesix.com". Der Schauspieler sei nicht Hightowers einziger Geschäftspartner, der frustriert sei.

Was die "versch..." Filme angeht wurde De Niro tatsächlich in den letzten Jahren kritisiert, dass Filme wie "Dirty Grandpa" und "The Intern" unter seinem Niveau waren.

Robert de Niro und die frühere Flugbegleiterin Grace Hightower kennen sich seit 1987, 1997 haben sie geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe beantragte De Niro die Scheidung, aber 2004 erneuerte das Paar sein Ehegelöbnis.