"Das wird jetzt eine Sängerin, und ich möchte, dass du singst und deine Musik spielst", habe er zu ihr gesagt. "Premiere also für meine Songs in einem Kinofilm. Herrlich", schwärmte die knapp 50-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Anfang November soll der Film in die Deutschschweizer Kinos kommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Delia Mayer, Tochter des bekannten Jazzmusikers Vali Mayer, für Rolf Lyssy singt. Bei dessen 80. Geburtstag letztes Jahr in der Zürcher "Commihalle" gab sie die vertonte Version eines Briefs zum Besten - eines Absagebriefs der Schweizer Filmförderung, wie damals die "Weltwoche" berichtete.

Delia Mayer ist kommenden Sonntag, 20.05 Uhr auf SRF 1 in der Luzerner "Tatort"-Folge "Kriegssplitter" zu sehen.