Um die Szene möglichst realistisch zu gestalten, habe man sich beim Metzger ein totes Kaninchen besorgt, schreibt der Filmproduzent Sherry Lansing in seiner bald erscheinenden Biografie. Douglas' Film-Ehefrau Anne Archer schaute in der Szene so schockiert, weil sie es wirklich war. Der Gestank sei entsetzlich gewesen, so Lansing, das habe ihr sicher beim schauspielen geholfen.