Seine Eltern hätten ihm verboten, fleischlos zu essen, erzählte der Politiker der "Bild am Sonntag"- Er habe sie aber ausgetrickst und das Fleisch am Esstisch heimlich in eine Plastiktüte in der Hosentasche gesteckt. Draussen habe er das Fleisch später an Katzen verfüttert.

Da er immer nur die Beilagen gegessen habe, habe er jedoch nach einem halben Jahr Mangelerscheinungen bekommen und sei aufgeflogen. "Dann fing meine Mutter an, mir heimlich Fleisch unters Essen zu mischen." Da habe es wieder Streit gegeben. Schliesslich habe er seine Eltern vor die Wahl gestellt: "Entweder ihr habt einen vegetarischen Sohn - oder gar keinen." Daraufhin hätten sie eingelenkt.