Als der Sohn, langhaarig und nach Angaben der Eltern schon damals seine eigenen Hosen nähend, den Entschluss fasste, Modedesigner zu werden, nahm es der Vater mit einem "ja, ist gut" zur Kenntnis, ist in einem Video auf "Bild.de" zu erfahren. Dann habe sich der Sohn ordentlich ins Zeug gelegt, Skizzen gezeichnet und genäht.

Als der heute 51-jährige Guido Maria seinen Eltern von seinem ersten Auftrag erzählte, wollten sie wohl noch immer nicht so recht an sein Talent glauben. "Da hab' ich erstmal Angst gehabt, er schafft das nicht", erinnerte sich die Mutter in dem Video.