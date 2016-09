Vor einigen Jahren sei sie aus Berlin aufs Land gezogen, sagte sie der "Welt am Sonntag". Sie singe auch im Kirchenchor.

Seien es zunächst die Stille und Natur gewesen, die sie vor allem reizten, sei es heute auch das Dorfleben. "Das ist einfach toll, es gibt so unterschiedliche Menschen, man kennt sich, man sorgt füreinander, lässt sich aber auch wieder in Ruhe."

Ihr tue es gut, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Haberlandt lebt mit ihrem Partner in einem Hundert-Einwohner-Dorf in der Schorfheide in Brandenburg.