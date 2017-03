"Politik ist nicht mehr der langweilige Teil am Ende der Nachrichten-Sendung. Sie interessiert uns alle, denn sie betrifft jeden von uns."

Der Songwriter sagt, er gehe jetzt ernsthafter an die Arbeit mit Take That ran. "Wenn wir auf die Bühne gehen, bereiten wir Tausenden Menschen einen unvergesslichen Abend... Das ist die Rolle, die wir im Leben der Menschen spielen." Deshalb wolle er sich zu Themen wie den Brexit auch gar nicht äussern.

Barlow und seine Band-Kollegen haben an diesem Freitag ihr achtes Studio-Album "Wonderland" veröffentlicht, allerdings erneut ohne Ex-Mitglied Robbie Williams. Dem stehe die Tür aber immer offen, erklärte Barlow. "Er kann jederzeit wiederkommen."