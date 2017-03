Die Scheidung war 2015 eingereicht worden. "In meinem Herzen klafft eine offene Wunde", sagte der 51-Jährige im Interview der "Gala".

Den Neuen der 47-jährigen Sängerin Stefani - Country-Sänger Blake Shelton - will er nicht kennenlernen: "Zwischen Gwen, Blake und mir gibt es keine Berührungspunkte. Wir sind keine Patchwork-Familie, die zusammen rumhängt, sich zu Grillpartys einlädt und all so ein Quatsch. Ich bin Blake noch nie begegnet und auch nicht sonderlich scharf darauf. Warum auch? Die Hauptsache ist, dass Gwen und ich unseren Kindern weiterhin ein unbeschwertes Leben ermöglichen."

Er selber habe noch keine neue Frau in seinem Leben: "Ich fühle mich noch nicht bereit für eine neue Liebe. Meine Jungs wollen unbedingt, dass ich wieder unter die Haube komme. Jedes Mal, wenn sie einen unbekannten Frauennamen auf dem Display meines Handys aufleuchten sehen, fragen sie neugierig: "Ist das deine neue Freundin?""