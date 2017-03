Der Römer, der anfangs als Chauffeur der Diva angeheuert worden war, soll schrittweise das Vertrauen der 89-Jährigen gewonnen haben. Er habe freien Zugang zu den Bankkonten Lollobrigidas und soll Schmuck und Wohnungen im Wert von sieben Millionen Euro verkauft haben. Daraufhin habe er 15 Verträge für den Kauf oder Leasing von Autos und Luxusmotorrädern abgeschlossen, lautet der Vorwurf.

Auf Facebook sei er an Bord von Jachten sowie in Luxusautos und mit Motorrädern zu sehen. Immer wieder habe er Lollobrigidas Sohn daran gehindert, die wegen einer Lungenentzündung in ein Spital eingelieferte Mutter zu besuchen. Lollobrigida sei dem 29-Jährigen hörig, heisst es in der Klage, die der Rechtsanwalt Michele Gentiloni Silveri im Auftrag von Milko Skofic eingereicht hat.

Skofic hatte bereits 2014 versucht, die Diva unter Vormundschaft zu stellen, ist jedoch vor einem Gericht in Rom gescheitert. Seine Mutter sei von jüngeren Männern umringt, die auf eine Erbschaft abzielen, hatte Skofic nach Angaben italienischer Medien behauptet.

In den letzten Jahren geriet "La Lollo" mehrfach wegen einem Erbschleicher in die Schlagzeilen: Ihr 34 Jahre jüngerer Ex-Partner Javier Rigau soll sich 2010 mit einer gefälschten Vollmacht zum Gatten der Schauspielerin gemacht haben.