Franklin wird im März 75 Jahre alt. "Das wird mein letztes Jahr", sagte die Diva dem Sender. Möglicherweise werde sie aber noch ein paar Konzerte geben. "Ich bin sehr zufrieden, wenn ich darauf zurückblicke, wo meine Karriere begonnen hat und wo ich jetzt bin", sagte die 18-fache Grammy-Gewinnerin.

Sie werde allerdings nicht die Hände in den Schoss legen. Das wäre nicht "wünschenswert". Vor allem freue sie sich auf mehr Zeit mit ihren Enkeln.

Franklin hatte aus gesundheitlichen Gründen in den vergangenen Jahren mehrere Konzerte absagen müssen. Mitte April ist ein Auftritt beim Tribeca Filmfestival in New York geplant, wo eine Dokumentation über den Musikmanager und Gründer von Arista Records, Clive Davis, gezeigt werden soll.

Davis, der zu den Mitgliedern der Rock and Roll Hall of Fame zählt und als Entdecker zahlloser Talente gilt, hatte auch der Karriere Franklins in den 80er Jahren neuen Schwung gegeben.