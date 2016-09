Der 39-jährige Manganiello ist einem breiteren Publikum vor allem aus dem Stripperfilm "Magic Mike" (2012) und dem Sequel 2015 bekannt.

Deathstroke wurde erstmals 1980 im DC-Comics-Universum vorgestellt. Er heisst eigentlich Slade Wilson und ist ein talentierter Auftragsmörder mit übermenschlichen Kräften.

Gemäss "The Hollywood Reporter" war Manganiello zuvor bereits für die Rolle des Superman und später als Batman in Betracht gezogen worden - stattdessen erhielten bekanntermassen Henry Cavill und Ben Affleck die Zusage. Die beiden waren heuer in "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen und stehen aktuell für den ersten von zwei "Justice League"-Filmen vor der Kamera.

Beim Batman-Solofilm wird Affleck nicht nur die Hauptrolle, sondern auch die Regie übernehmen. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.