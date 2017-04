Der Auftritt in einem Keller hat im Rahmen der Magical Mystery Tour stattgefunden, auf der die Band derzeit durch Wohnzimmer und andere kleine Lokale tingelt. Eine örtliche Clique hatte sich mit ihrem Bewerbungsvideo gegen rund 10'000 Konkurrenten durchgesetzt. "Wir haben geahnt, dass das ein Treffer werden könnte", sagte Campino in einem Video-Interview mit bernerzeitung.ch. "So wie die Leute hier sind, das passt wie Pott auf Deckel."

2012 haben die Düsseldorfer Punkrocker in einem Dachstock mitten in der Stadt Bern bereits gute Erfahrungen mit dem Berner Kleinstpublikum gemacht. Die Gegend scheine eine Art Epizentrum der leidenschaftlichsten Hosen-Fans zu sein. "Vielleicht hängts mit der Luft zusammen", so der 54-Jährige. "Dann werde ich mir die kofferweise nach Deutschland holen."

Im grossen Stil werden Die Toten Hosen diesen Sommer an den Open Airs in Gampel und St. Gallen zu sehen sein.