Kardashian habe ein weisses Spitzenkleid, Klum ein Blumenkleid und einen schwarzen Blazer getragen, berichtete am Dienstag "promiflash.de". Die beiden Models spielen im Film sich selbst: "Ocean's Eight" handelt von Diebinnen, die während der berühmten Met Gala in New York einen spektakulären Raub planen. Kardashian und Klum gehören am Ball zu den Stammgästen. Cameo-Auftritte haben etwa auch Anna Wintour, Katie Holmes und Zayn Malik.

Die Hauptrollen spielt Hollywoods weibliche Elite: Sandra Bullock, Anne Hathaway und Cate Blanchett. Bis der Film in die Schweizer Kinos kommt, dauerts noch: Der Start ist für Sommer 2018 geplant.