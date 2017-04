Wie der Hof am Freitag mitteilte, beginnen die Feiern am 14. Juli, dem Ehrentag der Thronfolgerin, mit einem Dankgottesdienst mit Familie, Vertretern von Regierung und Reichstag und Mitarbeitern des Hofs in der Stockholmer Schlosskirche. Danach nehme Victoria Geschenke entgegen.

Mit einer Kutsche werde die Prinzessin und ihre Familie dann durch die Hauptstadt fahren. Den Abend des "Victoriatags" verbringe das Geburtstagskind traditionsgemäss auf der Insel Öland. Am nächsten Tag will sich die Prinzessin ihren Landsleuten vor dem Schloss Solliden zeigen, wie es weiter hiess.