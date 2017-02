"Mit dem aufkommenden Populismus quetscht sich wieder so eine merkwürdig konservative, rückwärtsgewandte und patriarchalische Strömung rein, die mir unheimlich ist." Sie hat bei der Universität Rostock eine Studie über Frauen im Fernsehen in Auftrag gegeben. Das Thema beschäftige sie sehr: "Die Medien, vor allem die audiovisuellen Medien, haben einen grossen Einfluss darauf, was wir uns vorstellen können zu sein."

An diesem Samstag hat Furtwängler eine Premiere in Berlin: Im Theater am Kurfürstendamm spielt sie in der schwarzen Komödie "Alles muss glänzen" von Noah Haidle eine Hausfrau, deren Existenz ins Schwimmen gerät. Regie führt Ilan Ronen. Für Furtwängler ist es nach ihrem Theaterdebüt 2013 die erste grosse Hauptrolle.

Furtwängler spielt seit 2002 die Fahnderin Charlotte Lindholm im "Tatort" Hannover. Auf die Frage, wie lange sie den Krimiklassiker noch machen wolle, sagte Furtwängler: "Da habe ich noch keine Begrenzung. Nicht endlos, aber ich will ihn jetzt auch nicht nächstes Jahr beenden."