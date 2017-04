Ob in den Album-Charts, am Fernsehen in der SRF-Show «Ich schänke dir es Lied» oder im Radio, der Innerschweizer Mundart-Sänger und Frauenschwarm Marco Kunz (31) ist derzeit dauerpräsent.

Doch wer glaubt, er verdiene mit seiner Berühmtheit ein Vermögen, irrt: «Mit meiner Ausbildung als Hochbau-Polier würde ich deutlich mehr verdienen, und ich hätte ein sicheres Einkommen», sagt Kunz. «Musik ist jedoch meine grosse Leidenschaft, und auf dem Bau ist es viel strenger. Lange lebte ich wie ein Student von sehr wenig Geld, doch dank den derzeit vielen ausverkauften Konzerten kann ich ganz gut von meiner Arbeit leben.»

Weil Marco Kunz rein optisch der Zwillingsbruder von Hollywood-Star Ryan Gosling (36) sein könnte, brachte ihm sein Aussehen den Spitznamen Alpen-Gosling ein. Klar gäbe es Schlimmeres, als ständig mit dem Schauspieler in Verbindung gebracht zu werden, doch habe er einiges mehr zu bieten als sein Aussehen, sagt Kunz. «Frauen werden ja auch nicht gern auf ihr Äusseres reduziert.»

Trotz seinem Luzerner-Hinterland-Dialekt kommt die Musik von Marco Kunz an. Nachdem das erste Album «Eifach so» Gold erhielt und das zweite direkt auf Platz 1 der Hitparade schoss, landete auch sein aktuelles Werk «No Hunger» auf dem Thron der Album-Hitparade.