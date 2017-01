Diese habe ergeben, dass Business, Helfen und Kunst ihre drei Bereiche seien, vertraute die 33-jährige Ex-Freundin von Baschi dem Portal "bluewin.ch" an. "Zu wissen, wer ich bin, wie ich ticke und was es in meinem Leben braucht, um erfüllt zu sein, gab mir das Gefühl, endlich angekommen zu sein", sagt sie.

Der Beruf sei im übrigen nicht immer eitel Sonnenschein. Namentlich bei Menschen, deren "Betriebssystem" die Weisheit sei: Das seien notorische Besserwisser. "Das liegt in ihrer Natur und kann manchmal nerven. Sie können aber nichts dafür."