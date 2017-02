Als Geschenk gab es für die Hündin unter anderem einen Besuch auf dem Empire State Building. Künftig werde sie sich aber aus dem Rampenlicht in ihren Heimatbundesstaat Wisconsin zurückziehen, sagte Herrchen Kent Boyles der "New York Times". "In ihrer Zukunft sehe ich Welpen."

Die Westminster-Hundeshow fand in diesem Jahr bereits zum 141. Mal statt und gilt als älteste der Welt. Jedes Jahr treten dabei Tausende Rassehunde gegeneinander an. Der Siegerhund der "Best in Show"-Kategorie wird in den USA regelmässig zum Star. In der Vergangenheit liess sich auch US-Präsident Donald Trump mit den Siegerhunden fotografieren.